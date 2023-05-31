الكهرباء تنتهي من مراجعة فواتير يونيو وتوجه نصيحة للمواطنين
كتب- محمد صلاح:
انتهت شركات توزيع الكهرباء على مستوى المحافظات، من مراجعة قراءات كشوف استهلاك المشتركين التي سلمها الكشّافون لاستبعاد القراءات الشاذة؛ لبدء عملية طباعة إيصالات فواتير الاستهلاك للمشتركين عن شهر يونيو 2023 غدًا الخميس.
ونصح مصدر في تصريحات لمصراوي، المواطنين قائلا:" إنّه حال اكتشاف المشترك وجود فارق كبير بين قراءة العداد والقراءة الحالية للفاتورة يتمّ اللجوء إلى تقديم شكوى من خلال التوجه لفرع شركة توزيع الكهرباء التابع لمحل إقامته، وتسجيل شكوى بعدم مطابقة فاتورة الاستهلاك بالقراءة الموجودة بالعداد، ويتمّ ذلك من خلال تصوير قراءة العداد ليتمّ تصحيح الخطأ، وسداد القيمة الفعلية لفاتورة الاستهلاك".
وأشار إلى أنّ المشترك يمكنه تقديم الشكاوى الخاصة بفواتير الاستهلاك عن شهر يونيو 2023 إلى إدارة شركة توزيع الكهرباء التابع لها، لافتًا إلى أنّه في حال عدم حل الشكوى المقدمة عليه التقدم بشكوى إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
سوق مصراوى
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