العمالة غير المنتظمة.. القوى العاملة تكشف مفاجأة بشأن التسجيل



كتب- يوسف عفيفي:

كشف عبدالوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة، عن مفاجأة بشأن العمالة غير المنتظمة، عقب قرار الرئيس السيسي، بصرف منحة قيمتها 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة.

وأكد خضر لمصراوي، أن الحديث عن تسجيل أو حصر العمالة غير المنتظمة غير صحيح قائلا: "مفيش حاجة اسمها تسجيل أو حصر" ولكن هناك حاجة اسمها حسابات العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، وهي عبارة عن مكاتب داخل مديريات القوى العاملة في كل محافظة تابعة للوزارة لمتابعة العمال من خلال "المقاول".

وأكمل: يعني لما مقاول يعمل مشروع في محافظة ما ولديه 100 عامل، لا بد أن يسجل هؤلاء العمال في الحسابات غير المنتظمة التابعة لوزارة القوى العاملة وينهي الإجراءات الرسمية، ويسدد لهم الاشتراك الخاص بهم، وبعدها يصبحوا مسجلين ويحصلون على أي امتيازات أو منح، ويتواصل معهم المقاول بعد مخاطبة المديرية له بأن هؤلاء العمال لهم منح، موضحا أن هناك إدارة لحسابات العمالة غير المنتظمة في كل محافظة، حيث تضم محافظة القاهرة، وحدة تنفيذية للعمالة غير المنتظمة، لمتابعة هذه الحسابات من خلال صرف الأموال والإيرادات والواردات وكل هذه الحسابات لا يسجل فيها فقط غير عمال المقاولات (البناء والأخشاب والصيد والزراعة والمناجم والمحاجر)، لأن هؤلاء فقط يتبعون "المقاول".

وأكمل: المقاول ينفذ مشروع ما، مثلا في العاصمة الإدارية فيتم تسجيلهم في العمالة غير المنتظمة، وبعد انتهاء المشروع، نجد أحد العمال ذهب إلى مكان آخر فيتم التأمين عليه فترسل هيئة التأمينات الاجتماعية لوزارة القوى العاملة، بأن هذا العامل بعد ما كان غير منتظم أصبح منتظما الآن فيتم حذفه من قاعدة البيانات.

وأوضح خضر، أن عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا في وزارة القوى العاملة على مستوى الجمهورية، يبلغ 350 ألف عامل، مؤمن عليهم في هيئة التأمينات، وهؤلاء هم من يحق لهم صرف أي منح أو امتيازات من الوزارة.

وتابع: لو هناك عامل أو بائع متجول لن يستفيد من المنح المقدمة من الوزارة نظرا لأنه غير مسجل في الوزارة، وخطوة التسجيل، تتطلب وجود مقاول وإذا غاب المقاول غاب التسجيل، أما صندوق العمالة غير المنتظمة الذي وجه رئيس الجمهورية بتدشينه مؤخرا، فهو يسمح لأي عامل غير منتظم، تسجيل نفسه مباشرة بدون مقاول، ما يوسع من قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة من حيث دخول باعة جائلين وغيرهم.

وعن منحة الـ 1000 جنيه، أكد خضر، أن وزارة القوى العاملة ليس لديها روابط خاصة بتسجيل العمالة غير المنتظمة، للحصول على هذه المنحة، ولا ترسل رسائل للمواطنين تطالبهم بالتسجيل، على الروابط المنتشرة عبر المواقع الإخبارية.

وأكد خضر، أن قرار الرئيس السيسي، بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ، للعمالة غير المنتظمة، يضم لوائح ونظم، وتعمل الجهات المعنية فيه الآن، وبعد تدشينه مباشرة، سيكون أول قرار له هو صرف الـ 1000 جنيه، لكن لمن؟ لا أحد يعلم حتى الآن؟ وهل سيتم الصرف للعمالة المسجلة أم سينتظرون لحين تسجيل عمال جدد وأكثر؟، وليس هناك شئ اسمه الدخول على هذا الرابط للتسجيل.

جدير بالذكر، أن وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة في كل محافظة على مستوى الجمهورية، تعمل تحت الإشراف المباشر من الوزير، تهدف لإحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات وذلك بموجب القرار رقم (304) لسنة 2022.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه خلال كلمته أثناء احتفالية عيد العمال التي شهدها في الشرقية مؤخرا، بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها، في حالات الطوارئ والأزمات، على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعي والتنموي منه، بالإضافة إلى بدء تفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة عاجلة، للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، قدرها 1000 جنيه.