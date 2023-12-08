صيدلي وفاز مستقلا.. من هو نائب جرجا الراحل خليفة رضوان؟

كتب- سامح سيد:

توفي الدكتور خليفة رضوان عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة مركزي جرجا والعسيرات، الخميس، عن عمر ناهزالـ 60 عامًا بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر أن يتم نقل جثمان الفقيد من مستشفى دار الفؤاد بالقاهرة لاتمام مراسم عقب صلاة الجمعة بمسقط رأسه بقرية "بيت خلاف" بدائرة مركز جرجا.

ويرصد مصراوي أبرز المعلومات عن النائب المتوفي والتي جاءت كالتالي:

- الدكتور خليفة رضوان هو صيدلى تخرج في كلية الصيدلة بجامعة الأزهر.

- فاز مستقلاً في انتخابات مجلس الشعب عن دائرة مركز جرجا في الدورة النيابية من 2005 وحتى 2010.

- ثم ترشح عن حزب مستقبل وطن في انتخابات مجلس النواب 2020 عن دائرة مركزى جرجا والعسيرات بعد إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

- فاز في الانتخابات ليمثل الدائرة عضواً حالياً بالمجلس، حتى أصيب بالمرض منذ عام ووافته المنية صباح (الخميس) داخل مستشفى دار الفؤاد بالقاهرة.