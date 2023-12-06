الطيران المدني تشارك في المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية (ICAN) بالسعودية

كتب- محمد عبيد:

شارك وفد من سلطة الطيران المدني المصري وشركتي مصر للطيران و"إير كايرو" في فعاليات النسخة الخامسة عشر من المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية (ICAN 2023) التابع للمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)، والمنعقد بمدينة الرياض خلال الفترة من 3 حتى 7 ديسمبر، بمشاركة أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية و 700 خبير ومُختص في مجال الطيران المدني.

وأكد الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني على أهمية مشاركة الوزارة في فعاليات المؤتمر بما يعزز دور مصر فى منظومة الطيران المدني على كافة الأصعدة؛ ويؤكد على إلتزامها بمعايير الأمن والسلامة الجوية طبقا للتشريعات واللوائح الدولية الصادرة عن منظمة الطيران المدنى الدولية (إيكاو)، وهو ما ظهر في التوقيع الرسمي من أجل تمديد برنامج التعاون للأمان في الطيران عن منطقة الشرق الأوسط (CASP-MID) خلال المرحلة الثالثة.

وأشار الوزير إلى ضرورة تنمية جهود التعاون الإقليمي مع جميع دول المنطقة والمشاركة في كافة الفعاليات والمبادرات الدولية المختصة باتفاقيات وممارسات الطيران المدني الدولية بما يعزز من إجراءات ومعايير السلامة والأمان في مجال النقل الجوي إقليميًا ودولياً.

ومن جانبه أشار الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدنى إلى أهمية البرنامج في تعزيز الترابط وتوطيد علاقات التعاون الإقليمي والتنسيقي لجميع دول منطقة الشرق الأوسط في مختلف أنشطة صناعة النقل الجوى وبخاصة في مجالات التدريب وتبادل الخبرات لتأهيل وتنمية مهارات الكوادر الأمنية العاملة في مجال الطيران؛ موضحًا أن فعاليات البرنامج ستركز على تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة من خلال بناء كوادر بشرية قادرة على المنافسة العالمية ومؤهله وفقًا لأعلي المستويات العالمية المتخصصة في مجال الأمان والسلامة الجوية.

وقام الطيار عمرو الشرقاوي بتوقيع مذكرة الانضمام للبرنامج التعاوني لأمن الطيران عن منطقة شرق الأوسط بالتزامن مع المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية، بحضور كل من وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودى ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني، ورئيس المنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو"، ومن الجانب المصري محمد بن سعد الفوزان رئيس البرنامج التعاوني بالشرق الأوسط ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع أمن الطيران .

جدير بالذكر أن مؤتمر "الآيكان" يعد من الفعاليات العالمية الهامة المعنية بالتفاوض والتباحث في مجال الطيران المدني لمواكبة التطور الهائل والمتلاحق الذى تمر به صناعة النقل الجوى؛ ويضم المؤتمر وفود من جميع دول العالم بهدف إجراء مشاورات مشتركة وثنائية متعددة الأطراف في مجال الخدمات الجوية من أجل النهوض بمستوى جودة الخدمات المقدمة للعملاء في مجال النقل الجوي وكذلك إقامة روابط فعالة بين جميع الجهات المنظمة والمشغلين الجويين ومقدمي الخدمات ذات الصلة وبما يتضمنه من مزايا إيجابية تهدف إلى تسريع آليات التفاوض.