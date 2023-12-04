قادرة على تنفيذ كافة المهام.. ما إمكانيات الفرقاطة المصرية طراز "ميكو A200"؟

كتب- محمد سامي:

استعرضت قناة "إكسترا نيوز"، إمكانيات الفرقاطة المصرية الجبار طراز ميكو A200، وهي قادرة على تنفيذ كل المهام القتالية في وقت السلم والحرب.

وأوضحت أنه تم تصنيعها وتجميعها بترسانة الإسكندرية على مدار عامين، وهي أول فرقاطة يتم تصنيعها بأياد مصرية 100%، طولها 121 مترًا وعرضها 16.34 متر، ولديها قدرة على الإبحار لمسافة 7200 ميل بحري، وتصل سرعتها القصوى 27.5 عقدة.

كما انها قادرة على تنفيذ كل المهام القتالية في وقت السلم والحرب، وتتسلح بمدفع رئيسي ثقيل عيار 127 ملم، تضم عددًا من الطوربيدات والصواريخ الحديثة، ومزودة بقاربين خفيفين ومهبط للطائرات.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تدشين الفرقاطة المصرية "الجبار" عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، على هامش افتتاح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023".