إعلان

BBC

حددت المناطق المتأثرة.. الأرصاد تحذر المواطنين من الضباب

10:00 ص السبت 30 ديسمبر 2023
  • عرض 5 صورة
    انخفاض الحرارة وشبورة
  • عرض 5 صورة
    الشبورة
  • عرض 5 صورة
    الشبورة
  • عرض 5 صورة
    الشبورة
  • عرض 5 صورة
    شبورة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- إسلام لطفي:

توقعت الهيئة العامة للظواهر الجوية، أن تتكوَّن شبورة مائية كثيفة اليوم السبت، خلال فترة الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تصل إلى الضباب على بعض المناطق.

وأعلنت في بيان لها، أنه قد يكون الطقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

ولفتت إلى أنه قد تسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الشبورة الضباب الأرصاد الطقس

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالفيديو.. "الصحة" تحدد أفضل طريقة لتجنب الإصابة بمتحور كورونا الجديد

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

زاد 8 جنيهات.. ديسمبر شهر الأرقام القياسية لسعر الدولار في السوق السوداء