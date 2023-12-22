نشاط للرياح وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة.

وقالت الأرصاد، إنه يسود حالة اليوم الجمعة، نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال محافظة البحر الأحمر؛ تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة، أنه يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء والصعيد، بارد ليلًأ على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى وجود أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث 60 % تقريبًا، تكون خفيفة على أقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة حدوث 30 % تقريبًا.

وتكون الأمواج على البحر المتوسط "معتدل إلى مضطرب" بارتفاع من 1 إلى 1.5 متر، فيما تكون على البحر الأحمر معتدلة بارتفاع 1.5 إلى 2.5 متر.

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