عمرو أديب يكشف تفاصيل مشاركة بطل العالم للملاكمة في "ولاد رزق 3"

كتب- حسن مرسي:

أعلن الإعلامي عمرو أديب، مشاركة بطل الملاكمة العالمي تايسون فيوري في أحداث فيلم "ولاد رزق 3" الذي يتم تصوير مشاهده حاليًا في العاصمة السعودية الرياض.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، إن بطل العالم تايسون فيوري سيشارك في مشاهد "ولاد رزق 3"، مشيرًا إلى أن فيوري التقى اليوم بالفنانين أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، والمخرج طارق العريان في كواليس تصوير الفيلم.

وأوضح مقدم الحكاية، أن مشاركة هيئة الترفيه في إنتاج الجزء الثالث لسلسلة أفلام "ولاد رزق" سيوفر أعلى الإمكانيات لإنجاح الفيلم، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تسخير التقنيات الحديثة في التصوير وتجهيز أماكن التصوير للخروج بالنسخة الثالثة في صورة عالمية مبهرة.