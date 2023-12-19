إعلان

BBC

أستاذة مناعة تحذر: أطعمة "موجودة في كل منزل" تدمر الكبد

08:12 م الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

الدكتورة أماني الشريف، أستاذ المناعة والميكروبيولو

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت -داليا الظنينى:

حذرت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر الشريف، من بعض الأطعمة التى يتناولها أغلب المواطنين، وتؤثر على الكبد وتدمر خلاياه.

وقالت الشريف: "ربنا نصحنا إننا نتناول الأطعمة الصحية فقط، فمعظم الأطعمة التي طعمها حلو، هي التي تدمر الكبد، ومنها المقليات واللحوم الحمراء، واللحوم الملبسة، والمخللات التي تحتوى على نسبة صوديم كبيرة".

وأوضحت أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر، خلال ببرنامج "البيت"، على قناة "الناس"، اليوم الثلاثاء، "أن السكريات أيضا تدمر الكبد، فالسكريات تقوم مع البنكرياس بضبط السكر في الدم، وبالتالى تتحول السكريات إلى دهون تخزن في الكبد وتسبب مرض الكبد الدهني".

وأكدت الشريف، أن العصائر المحفوظة بها نسبة فركتوز عالية مما تسبب الإصابة بأمراض الكبد، وأيضا الخضروات المرشوشة بالمبيدات، تتسبب أيضاً في تدمير خلايا الكبد، وإذا عانى أحد الأشخاص من أن جرحه لا يلتئم بسرعة فهذا مؤشر على وجود مشكلة كبيرة في الكبد".

اقرأ أيضا:

رئيس جنوب أفريقيا يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بولاية جديدة

رئيس الوزراء يلتقي وفد مؤسسة التمويل الدولية لمتابعة مستجدات برنامج الطروحات

الدكتورة أماني الشريف جامعة الأزهر الكبد البنكرياس مرض الكبد الدهني

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وفد «التنسيقية» يقدم واجب العزاء في أمير الكويت

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

مستوى قياسي جديد لسعر الذهب اليوم في مصر.. و70 جنيها زيادة حتى المساءعاجل|
عاجل| "نحتفظ بحقنا للدفاع عن أمننا المائي".. مصر تعلن انتهاء مفاوضات سد النهضة