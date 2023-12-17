إعلان

BBC

يناير المقبل.. فتح باب التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية عن 2022 و2023

06:36 م الأحد 17 ديسمبر 2023

نقابة الصحفيين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- إسلام لطفي:
اجتمع مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية، اليوم لمناقشة تعديل وتطوير لائحة الجوائز، واعتماد اللائحة الجديدة المعدلة بعد موافقة مجلس النقابة.
وقرر المجلس رفع قيمة الجوائز، بحيث لا تقل عن 30 ألفًا للجائزة الواحدة، وتحدد قيمتها سنويًا تبعًا لحصيلة الرعايات.

وقرر المجلس مراجعة قيمة الجوائز الخاصة لرفعها بالتواصل مع أسر الزملاء المقررة الجوائز بأسمائهم، وانتهى إلى رفع قيمة كل جائزة إلى 20 ألف جنيه.

وقرر المجلس بشكل استثنائى هذا العام، الإعلان عن فتح باب التقدم لمسابقتى عامى 2022م، و2023م خلال شهر يناير المقبل، على أن تعلن نتيجة الجوائز خلال شهر أبريل، وتسلم الجوائز خلال الاحتفال بيوم الصحفى 10 يونيو المقبل.

جوائز الصحافة المصرية نقابة الصحفيين

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

وزير العمل يكشف موعد تطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
تيشرت الأهلي بـ "لون جديد" غدًا في مواجهة فلومينينسي -(صورة)
جثمان أمير الكويت الراحل يواري الثرى
التقديم بدأ اليوم.. شروط الحصول على وحدة في الإسكان المتميز
عاجل| التأمينات تعلن زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات بدءا من يناير 2024