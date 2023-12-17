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BBC

شبورة كثيفة تصل للضباب وأمطار.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس 6 أيام مقبلة

10:00 ص الأحد 17 ديسمبر 2023
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    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
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كتب- إسلام لطفي:
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من اليوم الأحد حتى الجمعة المقبلة.

ويشهد الأحد شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تصل إلى الضباب على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

ويوم الاثنين يشهد سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، علاوة على نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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الطقس الضباب الشبورة الأرصاد درجات الحرارة

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