ما هو موعد انخفاض سعر البصل في مصر؟.. "نائب رئيس شعبة الخضار" يُجيب

كتب- محمد أبو بكر:

أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، أن البصل شهد تقلص المساحات المزروعة وتصدير معدلات فوق الطبيعية، لافتًا إلى ضرورة وجود خطط لتنظيم الحالة التصديرية للسلع الاستراتيجية.

وقال حاتم النجيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: إن هناك تصاعد في أسعار البصل والذي وصل جملة من 25 لـ30، وتجزئة من 40 لـ45 جنيهًا؛ نتيجة الاعتماد على البصل القديم وتدني مستوى المنتج الجديد.

ونوه النجيب، إلى أن الأزمة تنتهي حين تبدأ محافظات الوجه البحري في الحصاد بشهر أبريل المقبل، لافتًا إلى استمرار سعر البصل في التصاعد قبل هذه الفترة

وتابع نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة: يجب التوسع في منافذ البيع الثابتة والمتحركة والبيع بسعر التكلفة الفعلية بـ20 لـ22 جنيهًا بدون هامش ربح، مطالبًا المواطنين بأخذ الاحتياجات المنزلية فقط؛ لأن البصل المتواجد في الأسواق الحالي غير قابل للتخزين.

وناشد حاتم النجيب، المزارعين، بعدم تخزين البصل حتى لا يرتفع سعره، متابعًا أن معظم الشكاوى من أسعار البصل تأتي من القاهرة، وأن هناك عقبات تواجه خطة وضع منافذ بيع الخضروات بسعر التكلفة.

ولفت إلى أنه يجب زيادة المعروض في المنافذ التي توفرها الدولة لعمل توازن في الأسواق، مشيرًا إلى أن قرار رئيس الحكومة بوقف التصدير جيد لكن أين هو البصل؟، متابعًا: البصل «المقور» لا يصدر وهو يأتي من المنيا وبني سويف وبعض المحافظات.

وبشأن أسعار الخضروات، استكمل قائلًا: الباذنجان والفاصوليا والكرنب والقرنبيط أسعارهم بتقل، وسعر الطماطم يبدأ من 7 لـ8 جنيهات تجزئة و5 جنيهات جملة، وسعر البطاطس جملة من 17 لـ18 تجزئة، موجها بضرورة عمل زراعة تعاقدية للسلع الاستراتيجية؛ لأن مصر من أوائل الدول التي تصدر خضروات للعالم.

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