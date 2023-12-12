المرأة الورقة الحاسمة للانتخابات.. "أنتِ الأهم" تشارك في ماراثون انتخابات الرئاسة -تفاصيل

كتب- مصراوي:

قال الدكتورة رحاب الفخراني، المنسق العام لحملة "أنتِ الأهم"، إن المرأة المصرية هي الورقة الحاسمة للانتخابات الرئاسية؛ لأنها كانت الأكثر مشاركةً في الاستحقاقات الماضية، وأن المرأة أثبتت مكانتها كنموذج يحتذى به في جميع الاستحقاقات الانتخابية والدستورية؛ لتصبح المشاركة السياسية للمرأة علامة مهمة في رسم مستقبل الوطن، ورسالة مهمة للعالم تؤكد أن المرأة المصرية موجودة وعطاءها لن يتوقف ولن تتخلى عن أي نداء لوطنها.

ونشرت الصفحة الرسمية لحمة "أنتِ الأهم"، اليوم الثلاثاء، فيديو لبنات "أنتِ الأهم"؛ لرفع مستوى الوعي السياسي للمرأة المصرية، بأهمية المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأضافت هلا هيثم، مسؤول ريادة الأعمال لحملة "أنتِ الأهم"، أن المرأة حاضرة مشاركة بقوة في جميع الاستحقاقات؛ فهي لا تدخر جهدًا في القيام بأي دور وطني، حيث إنها حققت الكثير من الأماني وكسرت كل الحواجز للوصول إلى المواقع القيادية.

وقالت آلاء مؤمن، مسؤول العلاقات العامة بالحملة، إن هذا الخط الدفاعي دون أي شك يكمن في المرأة؛ لأنها صاحبة الدور الأساسي والداعم في غرس روح الانتماء والحق الدستوري لجميع أفراد الأسرة والمجتمع على مر العصور، ومن هنا تكمن خطورة وأهمية دور المرأة في الانتخابات الرئاسية.

وأكدت الدكتورة داليا غزلان أهمية المرحلة الحالية في تاريخ مصر، مشيرةً إلى أنها تشهد تطورات مهمة في الحياة السياسية، وتعزيزًا لعملية بناء الديمقراطية.

واختتمت نوران خليل، المتحدث الإعلامي لحملة "أنتِ الأهم"، بأن الحملة تعمل من خلال برامجها التدريبية والتوعوية على تدعيم مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية، وعن مطالب السيدات من الرئيس المقبل، لفتت إلى ضرورة إصدار قانون الأحوال الشخصية الجديد، وقانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة، وحماية المبلغين، وحماية المرأة العاملة.