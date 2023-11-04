انتظام صرف السلع التموينية لشهر نوفمبر على بطاقات التموين

كتب- محمد سامي:

تتابع وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر نوفمبر 2023.

وأشارت الوزارة، إلى انتظام الصرف من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يستفيد من منظومة السلع التموينية ما يقرب من 64 مليون مواطن على بطاقات التموين.

ويصرف كل فرد مقديد على البطاقة سلعًا بقيمة 50 جنيهًا حتى 4 أفراد و25 جنيهًا بداية من الفرد الخامس.

وعلى جانب آخر، تطرح وزارة التموين العديد من السلع الغذائية ضمن مبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار، وذلك بنسبة تخفيضات تتراوح ما بين 15% - 25% لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.



