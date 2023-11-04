الطماطم بـ 16.5 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

كتب- محمد سامي:

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر "مصراوي" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، على النحو التالي:

- الطماطم بـ 16.5 جنيه.

- البطاطس بـ 19 جنيهًا.

- البصل الأبيض بـ 26 جنيهًا.

- ‏‎البصل الأحمر بـ 26 جنيهًا.

- الكوسة بـ 10 جنيهات.

- ‏‎‏‎الجزر بـ 25 جنيهًا.

- الخيار بـ 12.5 جنيه.

- الباذنجان الرومي بـ 6 جنيهات.

- الفلفل الرومي بـ 12 جنيهًا.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 13.3 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس بـ 13.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 18 جنيهًا.

‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان بـ 23 جنيهًا.

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 28.5 جنيه.

- جوافه بـ 15 جنيهًا.

- تفاح أحمر إيطالي بـ 30 جنيهًا.

- الموز البلدي بـ 15 جنيهًا.