ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تحذر المواطنين من 3 ظواهر جوية

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، بعد التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد منذ بداية الأسبوع الجاري.

وأضافت غانم، أن حالة الطقس بدأت في الاستقرار على معظم أنحاء الجمهورية، حيث تراجعت سرعات الرياح وأصبحت معتدله، بالإضافة لوجود مرتفع جوي يتسبب فى زيادة فترات سطوع الشمس خلال فترة النهار وبالتالي تكون الأجواء لطيفة ومستقرة.

وتابعت: "درجات الحرارة سترتفع تدريجيا خلال الأيام المقبلة بشكل طفيف بمعدل درجة أو اثنتين لتكون بين 23 و24 درجة بينما ليلا تنخفض بشكل كبير وتصل إلى 14 درجة".

وأشارت إلى أن ظاهرة الشبورة المائية ستظل مستمرة، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ولكنها تؤدى لانخفاض طفيف فى الرؤية الأفقية وتتلاشى فور سطوع أشعة الشمس.