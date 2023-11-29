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BBC

في 6 خطوات.. كيفية معرفة فاتورة الكهرباء بـ"رقم العداد"

06:00 ص الأربعاء 29 نوفمبر 2023

فواتير الكهرباء

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كتب_محمد صلاح

يتساءل عدد من المواطنين عن طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بطريقة سهلة توفر عليهم الوقت والمجهود.

ويستعرض "مصراوي" كيف يمكن معرفة فاتورة الكهرباء برقم العداد خطوة بخطوة، وفقًا لما كشفته شركات توزيع الكهرباء.

خطوات استعلام فاتورة الكهرباء:_

1- يدخل المشترك إلى الرابط. اضغط هنا

2- يضغط المشترك على اختيار«قسم الخدمات»، والاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

3- يضغط المشترك على الاختيار التالي «الاستعلام عن الفواتير»بشكل مباشرة.

4-يحدد المشترك اسم المنطقة لمعرفة فاتورة الكهرباء.

5- يدخل العميل الاسم ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

6- يضغط المشترك على زر «استعلام»، وفي هذه الخطوة تظهر أمامه آخر فاتورة كهرباء ، بالإضافة للفاتورتين السابقتين.

الجدير بالذكر أن جميع شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة للكهرباء والطاقة المتجددة، كانت قد اتخدت العديد من الإجراءات الإيجابية، لخفض معدلات الشكاوى للقراءات والفواتير الخاصة بالأخطاء، وفقًا للخطة التابعة لوزارة الكهرباء والشركة القابضة، ولتعميم تطبيق استخدام برنامج القراءة الموحد لجميع عدادات الكهرباء.

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