وزير العمل يوجه بسرعة إنجاز برنامج تدريب الشباب في 8 محافظات بالصعيد

كتب- محمد أبوبكر:

وجه وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الأربعاء، الإدارات المُختصة بملف التدريب المهني، بتكثيف الجهود وتنفيذ البرامج لإنجاز خطة 2023 - 2024، لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، مع التوسع في دمج الفئات الأكثر احتياجاً في تلك الخطط، ومنهم "ذوي الهمم" و"المرأة المَعيِلة"، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية مهارات الشباب .

وجدد الوزير دعوته للشباب من الجنسين بالتوجه إلى مديريات العمل بالمحافظات التي يقطنون بها للتقديم على دورات التدريب المهني ، حتى يكونوا جاهزين لاحتياجات سوق العمل.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي بين الوزارة، وبرنامج الأغذية العالمي "WFP"، و"برنامج التعاون الألمانى"، وشركة "قُدرة للتنمية والحلول التكنولوجية"، لمناقشة الخطة التنفيذية بين "الوزارة" و"البرنامج" لبرنامج تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم طبقاً لاحتياجات سوق العمل، وذلك من خلال مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة في 8 محافظات في صعيد مصر، لتؤهل الشباب على 5 مهن مُستقبلية، هي محافظات أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، والفيوم .

وذكر بيان الوزارة أن هذا الاجتماع التنسيقي الذي نظمته الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، والإدارة المركزية للتدريب المهني، افتتح فعالياته المهندس أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، بكلمة أكد خلالها على أهمية تفعيل الخطة التدريبية بالمحافظات والاستفادة من طاقات الشباب من الجنسين وتوجيه كفاءاتهم للمشاركة في عمليات التنمية الاقتصادية، ودعمهم من خلال برامج التدريب المهني المجاني المُخطط تنفيذها خلال الفترات المُقبلة، مقدماً الشكر والتقدير لمسئولي برنامج الأغذية العالمي، ومديري مديريات العمل ومسئولي التدريب بالمحافظات المشاركين في الاجتماع على جهودهم الفعالة لإنجاح ذلك التعاون وتقديم أفضل الخدمات التدريبية للشباب .

وأشار البيان إلى أن الاجتماع تناول مناقشات حول آلية تنفيذ برامج تمكين الشباب بالمحافظات المُستهدفة، ومفهوم منهجية "التوأمة المهنية".

يذكر أن وزارة العمل تمتلك 27 مركز تدريب ثابتا ومتنقلا تعمل جميعها في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتدريب وتأهيل الشباب وبالمجان على المهن التي يحتاجها سوق العمل، كما تقدم جوائز للمتفوقين تؤهلهم لإقامة مشروعات صغيرة .



