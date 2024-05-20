بعد الاستغاثات.. أول تعليق رسمي بشأن موقف الطلاب المصريين في "قرغيزستان"

كتب- محمد نصار:

تابعت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، موقف الطلاب المصريين الدارسين في قرغيزستان، استجابة لما ورد من استغاثات واستفسارات من عدد من أولياء الأمور حول الأوضاع بإحدى الجامعات في قيرغيزستان، وما تناولته وسائل الإعلام حول وقوع اشتباكات في الحرم الجامعي بين الطلاب.

وأكدت وزيرة الهجرة، في بيان الاثنين، متابعة الموقف عن كثب بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مشيرة إلى حرصها على التنسيق والمتابعة المستمرة لحين استقرار الأوضاع.

وقالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إنه على الفور تم التواصل مع وزارة الخارجية المصرية ومع سفراء مصر في الخارج، وتم التأكد من سيطرة قوات الأمن في قيرغيزستان على الموقف وسلامة جميع الطلاب المصريين هناك.

وأهابت بالطلاب المصريين الدارسين هناك بضرورة الالتزام بإرشادات وزارتي الداخلية والتعليم العالي في قيرغيزستان، ومتابعة الموقف عن كثب مع السفارة المصرية هناك، والمكوث في أماكن السكن والدراسة "أونلاين" لمدة أسبوع، حتى يتم تعديل الإرشادات من السلطات المعنية.

وشددت الوزيرة على أن وزارة الهجرة المصرية تثمن الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها السلطات القيرغيزية لحماية الطلاب وإعادة الهدوء في الحرم الجامعي، وإذ تعرب عن ثقتها في أن الدراسة ستنتظم في القريب العاجل، مؤكدة التواصل الدائم والمباشر مع الطلاب المصريين في قيرغيزستان -كما هو الحال الآن- من خلال منصات التواصل الاجتماعي.