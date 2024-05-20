السيسي يعزي إيران في وفاة رئيسي.. ويؤكد تضامن مصر في هذا المصاب الجلل

كتب – محمد سامي:

نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، ومرافقيهم، الذين وافتهم المنية أمس إثر تحطم طائرة كانت تقلهم.

وفي بيان أصدرته اليوم، قالت الرئاسة إن جمهورية مصر العربية تنعي بمزيد من الحزن والأسى، الرئيس إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووزير الخارجية السيد حسين أمير عبد اللهيان، ومرافقيهم، الذين وافتهم المنية الأحد الموافق ١٩ مايو ٢٠٢٤ إثر حادث أليم.

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بخالص التعازي والمواساة إلى الشعب الإيراني الشقيق، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الرئيس الإيراني الفقيد والراحلين بواسع رحمته، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان.

وأعرب عن تضامن جمهورية مصر العربية مع القيادة والشعب الإيراني في هذا المصاب الجلل.