رئيس النواب يهنئ الزمالك وجماهيره بالفوز بالكونفدرالية

كتب - نشأت علي:

بعث المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب برقية تهنئة لنادي الزمالك وجماهير الفريق والشعب المصري، بمناسبة تتويج نادى الزمالك ببطولة الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على فريق نهضة بركان المغربي.

وأكد رئيس مجلس النواب، في بيان اليوم، أن هذا الأداء المشرف لفريق الزمالك يعكس صورة مشرفة للرياضة المصرية العريقة.

كما تقدم المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بخالص التهنئة للجهاز الفني والإداري واللاعبين متمنياً دوام التوفيق للقلعة البيضاء.