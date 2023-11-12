وزير العمل: ملف السلامة والصحة المهنية أولوية للوزارة

كتب- محمد أبو بكر:

افتتح حسن شحاتة، وزير العمل، واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الأحد، بالنادي الرياضي بشركة أسمنت أسيوط، ملتقى السلامة والصحة المهنية، بمشاركة 142 من ممثلي 72 شركة بمحافظة أسيوط، بحضور الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة اسيوط، ووفد من وزارة العمل ومديرياتها بالمحافظة، ورؤساء مجالس إدارات شركات.

وقال حسن شحاتة، وزير العمل، وفق بيان الوزارة الأحد، إن الوزارة تحرص على وضع ملف السلامة والصحة المهنية على رأس أولوياتها؛ لأهميته الكبيرة، مؤكدًا أن تحقيق أهداف السلامة والصحة المهنية ليس فقط التزامًا أخلاقيًا واجتماعيًا، بل هو استثمارًا في أهم رأس مال تمتلكه أي مؤسسة، وهو العاملين فيها، وأن هذا الملتقى فرصة للتأكيد على أهمية دور الوزارة مع شركاء التنمية؛ لتعزيز المعرفة وتطوير مهارات أخصائي وفني السلامة والصحة المهنية، مما يعزز الكفاءة والفاعلية في مواجهة التحديات التي قد نواجهها.

وأضاف شحاتة، أن جميع الدول المتحضرة ومنها مصر، تسعى إلى تعزيز معايير العمل الدولية، مؤكدًا على أهمية دمج السلامة والصحة المهنية كجزء لا يتجزأ من هذه المعايير، يسهم في رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز التنمية.

وأوضح الوزير، أن الملتقيات التي تنظمها الوزارة في هذا الشأن تهدف في المقام الأول، إلى توفير منصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة، في مجال السلامة والصحة المهنية.

وأشار وزير العمل إلى، أن الوزارة تسعي، من خلال هذه النوعية من المبادرات والملتقيات، مع الشركاء الاجتماعيين من ممثلي الشركات والمصانع والعاملين بها، إلى التوعية بالسلامة والصحة المهنية؛ بهدف حماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل، من خلال منع تعرضهم للحوادث والإصابات والأمراض المهنية، والحفاظ على مُقـومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما يحتويه من أجهزة ومعدات من التلف والضياع نتيجة للحوادث، وتوفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي.

ولفت شحاتة في ختام كلمته إلى، أنه في ختام هذه النوعية من المبادرات، يجب التركيز على التوعية بأن السلامة والصحة المهنية كمنهج علمي، يستهدف تحقيق الآمان والطمأنينة في قلوب العاملين أثناء قيامهم بأعمالهم، والحد من نوبات القلق والفزع الذي ينتابهم وهم يتعايشون بحكم ضروريات الحياة مع أدوات ومواد وآلات يكمن بين ثناياها الخطر الذي يهدد حياتهم، تحت ظروف غير مأمونة تُعرض حياتهم بين وقت وآخر لأخطار فادحة، والمسؤولية تقع على جميع الشركاء، تجاه السلامة المهنية ليس فقط بمراقبة ومتابعة تطبيقها في المنشآت، بل وتوعية الجميع بمخاطرها وأضرار افتقادها، وكذلك مميزات وإيجابيات الالتزام بها.

من جانبه، رحب اللواء عصام سعد ابراهيم، محافظ أسيوط، خلال كلمته، بزيارة وزير العمل، مؤكدًا على التعاون المستمر مع وزارة العمل، وأنه بتوجيهات رئيس الجمهورية، نجحت الدولة المصرية في تقديم أوجه الرعاية للمواطنين الأكثر إحتياجًا، لافتًا إلى أن المحافظة شهدت خلال العامين الماضيين تنفيذ 2670 مشروع، منهم 2000 مشروع خاص بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وفي سياق متصل، تحدثت غادة إبراهيم عوض، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، على أهمية السلامة والصحة المهنية، ووجود بيئة عمل آمنة، موضحًة أن العاملين ثروة من ثروات الوطن، ومشيرة إلى الدور الذي تلعبه الوزارة في التوعية والرصد والتقييم، من أجل أن تتحول السلامة والصحة المهنية إلى ثقافة عامة تعكس رؤية الدولة وتطلعاتها في هذا المجال.

وتحدث الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة اسيوط، مرحبًا بالحضور، وقال إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، تولي عناية فائقة في تعزيز علاقات العمل؛ لإيمانها الكامل بالتوازن في علاقات العمل.

وتحدث علي سيد مصطفى، مدير مديرية عمل أسيوط، موضحًا التنسيق الجاد في جميع الملفات المشتركة قائلًا:"لعل مشاركة 72 شركة ومنشأة صناعية في هذا الملتقى اليوم خير دليل على حرص جميع شركاء التنمية على توفير بيئة عمل لائقة ومستقرة".

وتسلم حسن شحاتة، وزير العمل، في نهاية الملتقى، درعًا من شركة أسمنت أسيوط، ومديرية عمل أسيوط لدوره في تعزيز علاقات العمل طبقًا للمعايير الدولية، وكذلك درع مماثل للمحافظ.

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