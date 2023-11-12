متى يجب زيارة طبيب المخ والأعصاب بصورة دورية؟.. رئيس وحدة السكتة الدماغية يُجيب

كتب- عمر كامل:

قال الدكتور أحمد عبدالعليم، أستاذ المخ والأعصاب، بكلية الطب جامعة القاهرة، ومدير وحدة السكتة الدماغية بمستشفى قصر العيني، إنه من المعتاد أن يزور الفرد عيادة المخ والأعصاب عقب بلوغه الأربعين من عمره بصورة دورية.

وأضاف عبدالعليم خلال تصريحات لـ"مصراوي" أن هناك علامات لظهور جلطات المخ والسكتات الدماغية بين المرضى تختلف من مريض لأخر ويجب إجراء تحاليل دورية بصورة مستمرة للسكر والكوليسترول.

ونصح رئيس وحدة السكتة الدماغية بمستشفى قصر العيني المواطنين المتقدمين في السن بالحرص على ممارسة الرياضة والأنشطة وضبط مواعيد النوم خصوصًا النوم مبكرًا فضلًا عن تقليل تناول الأملاح والدهون وذلك لتجنب حدوث الجلطات.

وأشار إلى أن حملة 100 مليون صحة ساهمت وساعدت في كشف الكثير من المؤشرات والأمراض لدى المواطنين مما رفع الوعي بينهم بضرورة سرعة تلقي علاجات مناسبة.