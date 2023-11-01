اليوم.. التموين تبدأ صرف السلع التموينية لشهر نوفمبر

كتب - محمد سامي:

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، الأربعاء، صرف السلع الغذائية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر نوفمبر 2023، لما يقرب من 62 مليون مواطن موزعين على ما يقرب من 22 مليون بطاقة، بواقع 50 جنيهًا لكل مواطن مقيد على البطاقة حتي الفرد الرابع، و25 جنيهًا بداية من الفرد الخامس.

وتتيح الوزارة العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات التموين، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية ويستفيد من منظومة السلع التموينية ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيد ببطاقات التموين.

ويتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.