اليوم.. التموين تبدأ صرف السلع التموينية لشهر نوفمبر
كتب - محمد سامي:
تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، الأربعاء، صرف السلع الغذائية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر نوفمبر 2023، لما يقرب من 62 مليون مواطن موزعين على ما يقرب من 22 مليون بطاقة، بواقع 50 جنيهًا لكل مواطن مقيد على البطاقة حتي الفرد الرابع، و25 جنيهًا بداية من الفرد الخامس.
وتتيح الوزارة العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات التموين، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية ويستفيد من منظومة السلع التموينية ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيد ببطاقات التموين.
ويتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.
سوق مصراوى
-
أسعار أبرز سماعات الموبايل في الأسواقتفاصيل
-
أفضل أجهزة قياس ارتفاع ضغط الدم.. بأسعار تبدأ من 299 جنيهاتفاصيل
-
أفضل هواتف ذكية من الفئة الاقتصادية بأقل من 3 آلاف جنيهتفاصيل
-
كيف تتخلص من آلام الظهر والرقبة ؟تفاصيل
-
أفضل 5 أنواع إضاءة لتجديد سيارتك بأسعار تبدأ من 58 جنيهاتفاصيل
-
يبدأ من 47 جنيها.. أحدث اتجاهات موضة التيشرت القطني للرجال 2023تفاصيل
فيديو قد يعجبك: