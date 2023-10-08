الزراعة: منظومة جمع وتدوير قش الأرز حافظت على البيئة وسدت جزءًا من فجوة الأعلاف
كتب- مصراوي:
قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد في وزارة الزراعة، إن منظومة جمع وتدوير قش الأرز حققت أهدافا كثيرة؛ منها الحفاظ على البيئة ومنع التلوث للحفاظ على صحة الإنسان، وتوفير فرص عمل كثيرة، وأسهمت في سد جزء من فجوة الأعلاف، مؤكدا أنها منظومة وتجربة ناجحة.
وأضاف عزوز - خلال اتصال هاتفي مع برنامج "صباح الخير يا مصر" اليوم الأحد - أن هذه المنظومة تتم من خلال حملات وندوات إرشادية وتوعوية يشارك فيها خبراء في هذا المجال؛ من أجل توصيل المعلومة بأبسط طريقة للمزارع؛ من أجل الحفاظ على البيئة والتعامل الصحيح مع المخلفات والاستفادة منها.
وتابع أن عملية التدوير تتم في مجموعة من المحافظات؛ منها القليوبية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة والشرقية والدقهلية، وهي أشهر المحافظات المسموح فيها بزراعة الأرز، مبينا أن لدى القطاع خبرات كبيرة، ويجرى التعاون منذ سنوات طوال مع وزارة البيئة في هذا الأمر.
وأشار عزوز، إلى أن هناك توجيهات من وزير الزراعة السيد القصير، بضرورة التواصل المباشر مع المزارعين وتكثيف الحملات الإرشادية والتوعوية.
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