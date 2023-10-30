لإعداد ملف الجرائم الإسرائيلية في غزة.. بدء اجتماع لجنة حقوق إنسان النواب

كتب- سامح سيد:

بدأ اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة النائب طارق رضوان، لتوثيق وتجهيز ملفات مذكرات الجرائم الإسرائيلية؛ للعرض على المؤسسات التشريعية المتبنية وجهة نظر الكيان الصهيوني، والمنظمات الحقوقية الدولية؛ لتوثيق الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وبحث أوجه التعاون والعمل المشترك؛ للرد على ما يرد بشأن مصر في التقارير الدولية، بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

ويشارك في الاجتماع كل من المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومنظمات المجتمع المدني، وهي كالتالي (المنظمة العربية لحقوق الإنسان، التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة التنمية الإيجابية للشباب، المؤسسة العربية للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان).

ودعت اللجنة البرلمانية مؤسسةَ القيادات المصرية للتنمية، ومؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة الاقتصادية، ومؤسسة شركاء من أجل الشفافية، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ومؤسسة مصر للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ومؤسسة ملتقى الحوار للتنمية، والمجموعة المتحدة للقانون.