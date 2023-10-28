رسائل طمأنة وإصرار على مواجهة التحديات.. رئيس "زراعة الشيوخ" يفنِّد إيجابيات كلمة السيسي

كتب- نشأت علي:

قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة، تضمنت عددًا من الرسائل المهمة التي تؤكد قوة الدولة المصرية وقدرتها الكبيرة على حماية أمنها القومي، وفي نفس الوقت حرصها على استكمال خطوات البناء والتنمية رغم التحديات.

وأشاد الجبلي بكلمة الرئيس بأن مصر دولة قوية جدًا لا تمس، محذرًا من اتساع رقعة الصراع بالمنطقة، ومعلنًا تمسك الدولة المصرية بخطواتها الساعية إلى الاستقرار والسلام في المنطقة.

وثمَّن الجبلي حرصَ الرئيس السيسي على طمأنة الشعب المصري؛ مما يحدث بالمنطقة، وتأكيده قيام الدولة ببذل جهود كبيرة لدعم الشعب الفلسطيني وتوصيل المساعدات الإنسانية والسعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد الجبلي أهمية كلمة الرئيس عن قطاع الصناعة، وإعلانه استعداد الدولة لتقديم أي دعم لزيادة الإنتاج المحلي؛ لتلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة المكون المحلي.



وأوضح الجبلي أن الرئيس السيسي كان له دور كبير خلال الفترة الأخيرة، في تذليل عدد من العقبات أمام الاستثمارات في مصر؛ بهدف التوسع في حجم الاستثمارات داخل مصر، وزيادة حجم الإنتاج المحلي، وبالتالي تخفيف الضغط على العملة الأجنبية.

وأكد الجبلي أهمية إعلان الرئيس الاستعدادَ لإنشاء 100 مدرسة للتعليم الفني، موضحًا أن تطوير التعليم الفني خطوة مهمة في طريق تطوير المنتج المحلي وزيادة حجم الاستثمارات المحلية.

وأشار النائب إلى أن كلمة الرئيس تؤكد وجود عزيمة وإرادة وإصرار على مواجهة التحديات للوصول إلى زيادة حجم الإنتاج المحلي والنهوض الاقتصادي بالجمهورية الجديدة.