محافظ الجيزة يوجه بالحفاظ على مركز الصدارة فى معدل إنجاز الخطة الاستثمارية بين المحافظات



كتب- محمد أبو بكر:

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، موقف وحدة المتغيرات المكانية ومنظومة الشكاوى والخطة الاستثمارية للمحافظة، خلال ترأسه لجلسة المجلس التنفيذى للمحافظة.

وأكد المحافظ، خلال متابعته لموقف الخطة الموحدة لديوان عام المحافظة ووحداتها المحلية ومديريات الخدمات للعام المالى الحالى 2023/ 2024، على مسؤولي مختلف الجهات على سرعة إنهاء إجراءات طرح وترسية المشروعات الخاصة بالخطة الاستثمارية وبدء الأعمال لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين منها، والحفاظ على مركز الصدارة بين محافظات الجمهورية فى معدل إنجاز الخطة الإستثمارية.

وأطلع المحافظ، على تقرير مركز معلومات شبكات المرافق والذى أوضح تمكن أجهزة المحافظة من إزالة 1079 حالة مخالفة بناء بالتعلية أو التعدى على الأراضى الزراعية ضمن الحالات الواردة إلى وحدات المتغيرات المكانية بالأحياء والمراكز والمدن وجهات الولاية بنطاق المحافظة.

وشدد راشد، على سرعة تنفيذ أعمال الإزالة لجميع حالات المخالفة وعدم التهاون مع أى منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابع محافظ الجيزة، الإدارة العامة لتكنولوجيا الإتصالات والبوابة الإلكترونية بشأن متابعة منظومة الشكاوى بالمحافظة والذى أوضح نجاح أجهزة المحافظة فى إنجاز 99.06% من الشكاوى الواردة والتى تصدرت بها الهيئة العامة للنظافة والتجميل معدل الإنجاز بالاستجابة على 100% من الشكاوى الواردة إليها، يليها أحياء الهرم والعمرانية إلى جانب تمكن المحافظة من إنهاء نسبة 90 % من المعاملات الواردة من قبل المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية والتي بلغت ١٦١٥٤ إجمالي معاملات للمواطنين، وتصدر بها أحياء العجوزة والطالبية معدلات الإنجاز.

ونوه المحافظة، على ضرورة الاهتمام برفع كفاءة العمل بالمراكز التكنولوجيا والمتابعة المستمرة من قبل المسئول المختص بكل جهة لضمان فاعلية العمل بها.

وشدد المحافظ، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، سرعة إصدار التراخيص الخاصة بالمنشأت التابعة للجهات الحكومية لتمكينها من تنفيذ المشروعات فى التوقيتات المحددة لها.

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