حددتها الأرصاد.. ظاهرة جوية تسيطر على طقس السبت
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كتب- إسلام لطفي:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة ليوم غدٍ السبت، حيث يسوده طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد.
وتوقعت أن يشهد يوم السبت، طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ولطيف على جنوب سيناء.
وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 29 درجة والصغرى 21 وجنوب الوجه البحري 29 و21 والسواحل الشمالية الغربية 28 و20.
وتشهد السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة، درجة حرارة عظمى 28 والصغرى 21 وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 32 و23.
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