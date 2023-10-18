السيسي يناقش هاتفيًا مع نظيره الجنوب إفريقي التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة
كتب- محمد سامي:
تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من نظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، تناول تبادل وجهات النظر بشأن الوضع الإقليمي الراهن والتصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة.
وتوافق الرئيسان بشأن ما يمثله الوضع الحالي من خطورة وتهديد للاستقرار الإقليمي، على نحو يستوجب خفض التوتر ونزع فتيل العنف، مع توفير الحماية الفورية للمدنيين، ورفض الحصار الجماعي والتهجير، مؤكدين ضرورة توفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإغاثية إلى أهالي غزة في ضوء تدهور أوضاعهم الإنسانية إلى حد حافة الكارثة، وقد عرض السيد الرئيس الجهود المضنية التي تقوم بها مصر في هذا الخصوص.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس استعرض كذلك جهود مصر لحشد المجتمع الدولي نحو التوافق حيال دفع مسار السلام على أساس حل الدولتين، وفق مرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة.
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