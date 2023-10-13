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اليوم.. مكتبة مصر الجديدة تستضيف "قصاقيص"

08:00 ص الجمعة 13 أكتوبر 2023

مكتبة مصر الجديدة

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كتب- محمد شاكر:
تستضيف مكتبة مصر الجديدة السابعة من مساء اليوم الجمعة، العرض المسرحى قصاقيص لفرقة بانوراما المسرحية، وهو عبارة عن مجموعة من الاسكتشات المسرحية المتنوعة من نتاج ورشة بانوراما المسرحية التى يتم تنفيذها بالتعاون مع مكتبة مصر الجديدة.

وقال الدكتور نبيل حلمى رئيس جمعية مصر الجديدة التابعة لها المكتبة: إن عروض فرقة بانوراما قائمة على ورشة مسرحية للهواة والمهتمين يتبعها عرض قائم على نتاج الورشة من الاسكتشات عبارة مونولوج مسرحي أو مسرحية قصيرة في صورة مشهد أو أكثر، بغرض تقديم فكرة أو موقف ما.

سوق مصراوى

مكتبة مصر الجديدة قصاقيص فرقة بانوراما المسرحية

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