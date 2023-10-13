اليوم.. مكتبة مصر الجديدة تستضيف "قصاقيص"
كتب- محمد شاكر:
تستضيف مكتبة مصر الجديدة السابعة من مساء اليوم الجمعة، العرض المسرحى قصاقيص لفرقة بانوراما المسرحية، وهو عبارة عن مجموعة من الاسكتشات المسرحية المتنوعة من نتاج ورشة بانوراما المسرحية التى يتم تنفيذها بالتعاون مع مكتبة مصر الجديدة.
وقال الدكتور نبيل حلمى رئيس جمعية مصر الجديدة التابعة لها المكتبة: إن عروض فرقة بانوراما قائمة على ورشة مسرحية للهواة والمهتمين يتبعها عرض قائم على نتاج الورشة من الاسكتشات عبارة مونولوج مسرحي أو مسرحية قصيرة في صورة مشهد أو أكثر، بغرض تقديم فكرة أو موقف ما.
سوق مصراوى
-
أحدث سماعات بلوتوث لاسلكية مقاومة للماء.. بأسعار تبدأ من 180 جنيهاتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 184 جنيها.. أقوي لابتوب للعمل والدراسة 2023تفاصيل
-
أفضل أنواع كابل USB لشحن الهاتف.. بأسعار تبدأ من 45 جنيهاتفاصيل
-
أفضل اكسسوارات عصرية لتجديد سيارتك بخصم حتى 41%تفاصيل
-
تبدأ من 78 جنيها.. أسعار الجوارب الشتوية للنساء قبل بداية فصل الشتاءتفاصيل
-
للرجل والمرأة.. ماكينات إزالة الشعر بأقل من 90 جنيها وخصومات 20%تفاصيل
فيديو قد يعجبك: