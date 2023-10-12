حدث ليلاً| خطة إسرائيل بشأن العريش.. ورابط نتيجة مسابقة 30 ألف معلم

استعلم الآن.. رابط نتيجة الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم بـ 7 محافظات

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الاستعلام عن نتيجة الاختبار الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني، للمتقدمين من محافظات(شمال سيناء، جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس والبحر الأحمر).

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السيسى يؤكد الحرص على إقامة مراكز فنية إيطالية في مصر لتدريب العمالة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "جيانبيترو بينيدتي" رئيس مجلس إدارة شركة "دانيلي" الإيطالية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، إلى جانب عدد من كبار المسئولين بالشركة الإيطالية.

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النقب مقابل العريش.. أبو الغيط يكشف نوايا إسرائيل الخبيثة ضد مصر في 2008

علق الإعلامي أحمد موسى، على تداول بعض وسائل الإعلام العربية أنباء غير صحيحة عن إبلاغ مصر إسرائيل بعملية طوفان الأقصى، قائلا: "يا ريت نشوف بس المصادر المصرية، هما استهدفونا بده في عام 2008".

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اتصالات مصرية مستمرة لوقف التصعيد في قطاع غزة

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري تلقى اتصالات، يوم 11 أكتوبر الجاري، من جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، وماورو فييرا وزير خارجية البرازيل.

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أمريكا تعلن ارتفاع عدد قتلاها في هجمات المقاومة على إسرائيل إلى 22 شخصًا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن عدد المواطنين الأمريكيين الذين قتلوا في هجمات نفذتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في إسرائيل، ارتفع إلى 22 شخصا على الأقل.

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السفارة الأمريكية في لبنان تنفي شائعات إخلاء مبناها في بيروت

نفت السفارة الأمريكية في لبنان، الأخبار المتداولة عن إخلاء مبناها ببيروت، إذ قالت إنه "لم يتم إخلاء السفارة وهي مفتوحة وتعمل بشكل طبيعي والتقارير التي تقول خلاف ذلك كاذبة".

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يبدأ طرحها قريبا.. أحدث صور لشقق سكن كل المصريين بالقاهرة الجديدة

يواصل جهاز القاهرة الجديدة تنفيذ أول مشروعات الجهاز ضمن سكن لكل المصريين، حيث يتضمن المشروع 5328 شقة، بمساحات تبدأ من 90 مترا حتى 120 مترا، كمحور جديد للإسكان في المدينة.

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رسميّا.. مجلس الوزراء الإسرائيلي يعلن تشكيل حكومة طوارئ ومجلس حرب

أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، رسميا تشكيل حكومة طوارئ ومجلس حرب.

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سكرتير الأمم المتحدة يشكر الرئيس السيسى على تسهيل وصول المساعدات إلى غزة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، الذي أعرب عن حرصه على مواصلة التشاور مع الرئيس بشأن مستجدات التصعيد في قطاع غزة والمواجهات العسكرية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في ضوء التطورات المتسارعة التي تمثل تهديداً للاستقرار الإقليمي.

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الأمين المساعد للجامعة العربية: تهجير الفلسطينيين من منازلهم باب مغلق ولا يمكن فتحه

قال السفير حسام زكي الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، إن الوضع اليوم في قطاع غزة أخطر من المرات السابقة بكثير، وأن إسرائيل ردها سوف يكون ردا مختلفا ليس مثل المرات السابقة.

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المرشح الرئاسي فريد زهران يبحث إطلاق مؤتمره الجماهيري الأول

عقدت الحملة الرئاسية لفريد زهران؛ المرشح الرئاسي، اجتماعًا موسعًا لبحث إطلاق المؤتمر الجماهيري الأول في مسقط رأس "زهران" في سرس الليان بمحافظة المنوفية السبت المقبل.

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