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لبناء وعي مستنير.. وزير الأوقاف: لقاءات مفتوحة بين العلماء والمفكرين والمثقفين والشباب بالمحافظات قريبا

12:01 م الإثنين 23 مايو 2022
لبناء وعي مستنير.. وزير الأوقاف: لقاءات مفتوحة بين العلماء والمفكرين والمثقفين والشباب بالمحافظات قريبا

الدكتور محمد مختار جمعة

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كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه سيتم عقد لقاءات مفتوحة قريبا تضم كبار العلماء والمثقفين والإعلاميين والمفكرين مع الشباب بجميع المحافظات.

وأضاف خلال كلمته في حفل ختام الدورة العلمية الدولية لاتحاد الإذاعات الإسلامية، الاثنين، بمقر وزارة الأوقاف، أن اللقاء المفتوح يهدف إلى اختيار نخبة من العلماء والمثقفين والإعلاميين والمفكرين والشباب

والنزول المباشر إلى الميدان عبر حوارات فكرية والتحدث في جميع القضايا، لبناء وعي ديني ووطني مستنير بمختلف المجالات.

وأشار إلى أنه سيتم عقد مسابقات لطلاب وطالبات المراحل الإعدادية والثانوية والجامعية بالتعاون مع الإذاعة المصرية.

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محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لقاءات مفتوحة الدورة العلمية الدولية لاتحاد الإذاعات الإسلامية
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