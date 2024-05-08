"بقيت ملحد صوفي علماني".. عمرو خليل يكشف حقيقة انضمامه لمؤسسة "تكوين"

كتب- محمد أبو بكر:

نفى الإعلامي عمرو خليل، ما تردد خلال الساعات الماضية، بشأن انضمامه إلى مركز "تكوين"، كأحد أعضائه.

وقال "عمرو خليل"، في منشور له، عبر صفحته على "فيسبوك": الحقيقة أنا معرفش اللي كتب عن انضمامي لـ"تكوين" جاب المعلومة دى منين، والمفروض تتأكد قبل ما تكتب معلومة بهذا الشكل.

وأضاف "خليل"، بالمناسبة أنا مش صوفى و لا أدعى هذا الشرف.

وتابع الإعلامي عمرو خليل: الحقيقة لابد من التوضيح لأن الموضوع دخل في الفيديوهات كمان و ناس غريبة طالعة بتتكلم عن جهل، مش أنا اللي كنت بقدم حفل إطلاق تكوين، لكن زميل عزيز أخر مش أنا.

وسخر "خليل"، من الشائعات المترددة عنه قائلًا:"أنا بقيت أول ملحد صوفي علماني ".

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