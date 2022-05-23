بحضور قادة الفكر.. الهيئة الإنجيلية تنظم مؤتمر الشباب وصناعة التغيير بالإسكندرية

كتب- إسلام لطفي:

تنظم الهيئة القبطية الإنجيلية، مساء اليوم الإثنين، مؤتمر الشباب وصناعة التغيير، بحضور عدد من قادة الفكر وأعضاء مجلس النواب ورؤساء تحرير الصحف وعدد من القنوات الإعلامية.

وتبدأ فعاليات مؤتمر الشباب وصناعة التغيير بالجلسة الافتتاحية حول الشباب ورؤية حول الحوار الوطني للدكتور القس أندريه زكي رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ورئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وتليه كلمة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وتأتي الجلسة تحت قيادة سميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية.

وتدور الجلسة الأولى حول تمكين الشباب وصناعة المستقبل للمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، والدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب وعضو هيئة التدريس بجامعة القاهرة.

ويقود الجلسة حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق.

من المقرر أن تبدأ فعاليات الجلسة الثانية غدًا الثلاثاء، حول قضية الشباب وتحديات إدارة التنوع للكاتب الصحفي أكرم القصاص، والنائب محمد عبد العزيز

وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويقود الجلسة الدكتور محمد سعيد محفوظ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "ميديا توبيا".

وتأتي فعاليات الجلسة الثالثة غدًا حول قضية الشباب وتعزيز ثقافة التسامح، مع عرض نماذج من مبادرات الشباب، وبحضور الدكتور يوسف الورداني، مساعد وزير الشباب والرياضة، والنائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، ويقود الجلسة الدكتورة مي مجيب، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.