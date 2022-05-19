مركز القوات المسلحة بالعجوزة يستضيف خبيرا في جراحات العمود الفقري

كتب- محمد سامي:

يستضيف مركز جراحات العمود الفقري بمركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة الدكتور كريستوفر ميهرن، رئيس مركز شون كلينيك ميونخ لجراحات العمود الفقري بألمانيا، في الفترة من 30 مايو الجاري وحتى 3 يونيو القادم.

وتستقبل اللجان التحضيرية بالمركز حاليا الحالات التي ترغب في العرض على الخبير جميع أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا، عدا يوم الجمعة.