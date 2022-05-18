"محلية النواب" تناقش أزمة المواقف العشوائية بمحافظة الشرقية

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، 3 طلبات إحاطة مقدمة من الدكتور نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، الموجه لوزير التنمية المحلية، بشأن معاناة أهالي مدينة ههيا بمحافظة الشرقية من انتشار المواقف العشوائية في المدينة، مما يؤدي إلى صعوبة الحركة في الشوارع والطرق الرئيسية داخل المدينة.

وقال النائب نادر مصطفى، في كلمته خلال الاجتماع، إنه رغم وجود عدد من الأراضي المملوكة للدولة وغير المستغلة إلا أن الوزارة لم تبادر بإنشاء موقف نموذجي يشمل سيارات مختلف الخطوط وبشكل منظم مما يقلل من معاناة المواطنين ويحقق قدر من المنظر الجمالي والانضباط المروي في المدينة.

كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية، طلب إحاطة ثاني من النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن معاناة أهالي مدينة ههيا بمحافظة الشرقية من صعوبة الحركة في الشوارع والطرق الرئيسية داخل المدينة نتيجة لتكدس السيارات فيها وعدم وجود جراج رئيسي في المدنية، ورغم وجود عدد من الأراضي المملوكة للدولة وغير المستغلة إلا أن الوزارة لم تبادر بإنشاء جراج أسوة بالعديد من مدن المحافظة بما يساهم تيسير الحركة في الشوارع ويحقق قدر من الانضباط المروري فيها.

وناقشت لجنة الإدارة المحلية، طلب إحاطة ثالث مقدم من نائب التنسيقية، بشأن معاناة أهالي مدينة ههيا بمحافظة الشرقية من صعوبة الحركة في الشوارع التي افترشتها الأسواق بشكل عشوائي، موضحًا أنه قد يصل الأمر إلى توقف السير تمام سواء للمواطنين أو المركبات في أيام السوق الأسبوعي (يوم السبت).

وأضاف مصطفى، أن هذه الأسواق تفترش الشوارع الحيوية في وسط المدينة، وتم مخاطبة وزارة التنمية المحلية، أكثر من مرة لإنشاء سوق حضاري للخضار والفاكهة لتخفيف المعاناة عن الأهالي أسوة بما تم بالعديد من مدن ومراكز الجمهورية، لافتًا إلى وجود عدد من الأراضي المملوكة للدولة وغير المستغلة، ولكن الوزارة لم تستجيب.

من جانبه، عقب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وقال إن هناك جهود لمواجهة مشكلة التكدس في الشوارع بسبب المواقف والأسواق العشوائية، لحل هذه الإشكالية، لافتًا إلى أن المحافظة ستعمل على إقامة ساحات انتظار السيارات فى مدينة ههيا لتخفيف التكدس.

بدوره، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن طلبات الإحاطة المقدمة من الدكتور نادر مصطفى، تتلامس مع ملفات حيوية ومهمة تهم المواطنين وتستهدف تحقيق الصالح العام وتخفيف معاناة المواطنين.

وأضاف "السجيني"، أن لجنة الإدارة المحلية فتحت ملفات مواجهة الأسواق والمواقف العشوائية وأفردت لها العديد من الاجتماعات بحضور ممثلي الحكومة والوزراء المعنيين، ولابد من التصدي بشكل حاسم لهذه الإشكالية وحل مشكلة التكدس في مدينة ههيا بمحافظة الشرقية.