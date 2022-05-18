"قومي المرأة": حملة جديدة للتوعية بخطورة "ختان الإناث"

(أ ش أ):

أطلقت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، فعاليات حملة طرق الأبواب تحت عنوان "احميها من الختان"، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بـ 26 محافظة تضم قرى محافظات مبادرة حياة كريمة.

وقالت إيزيس محمود مدير عام تخطيط البرامج والحملات بالمجلس القومي للمرأة، في بيان أصدره المجلس اليوم الأربعاء، أن الحملة تسعى إلى رفع الوعي المجتمعي حول حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة وتعزيز حقوقها الأساسية وحقها في العيش الآمن في مجتمع يحافظ على كرامتها وسلامة جسدها.

وأوضحت، أن الحملة تتضمن التعريف بالرسائل القانونية والمتعلقة ببنود قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث بالإضافة إلى تناول الرسائل الخاصة بالقضاء على ختان الإناث لخلق رفض مجتمعي للممارسات الباليه الموروثة، والتعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لهذه الجريمة.

وأشارت إيزيس، إلى أنه سيتم خلال فعاليات الهيئة التي تستمر لمدة 3 أيام، الاستعانة بالرائدات الريفيات ومشاركة الواعظات والراهبات في التوعية.|