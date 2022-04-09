ضبط سجائر إلكترونية وأدوية بيطرية ومستحضرات تجميل مع راكب قادم من الكويت

كتب - محمد عبيد:

أعلنت جمارك مطار برج العرب الدولي، ضبط تهريب سجائر إلكترونية وكمية من الأدوية البيطرية ومستحضرات التجميل، مع راكب مصري الجنسية، أخفاها بين طيات ملابسه داخل حقائبه، فور وصوله من الكويت، لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الاجراءات القانونية معه.

وقالت المواانئ الجوية في بيان اليوم، إنه أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من الكويت على طائرة شركة الجزيرة، اشتبه مصطفى حسين رئيس الوردية بالجمارك وإسلام أحمد مأمور الفحص بجهاز الأشعة في راكب مصري الجنسية، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة كمال عبد الحافظ مأمور الفحص بالأشعة، وبالعرض على وليد عيسي مدير إدارة الجمرك بالانابة، شكل لجنة من هاني إبراهيم ومحمود عبد الحميد مأموري الحركة، وتبين وجود ٧ علب سجائر الالكترونية، و217 علبة دواء بيطري، و ٢٠٠ عبوة مستحضرات تجميل، وقدرت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 320 ألف جنيه.

وقرر مصطفى العربي مدير عام المواني الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة علي كافة المطارات والنوافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.​