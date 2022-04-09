الطقس غدًا.. أجواء مشمسة وظاهرة مسيطرة على هذه المناطق

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على كافة الأنحاء.

وقالت الهيئة:"يسود طقس ربيعي مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد".

ومن المتوقع أن يسود خلال فترات الليل والصباح الباكر، طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وجاءت باقي التفاصيل على النحو التالي:

طقس القاهرة الكبرى

- طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا.

- شبورة مائية كثيفة أحيانا وطقس غائم جزئيا.

طقس الوجه البحري

- طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا.

- شبورة مائية كثيفة أحيانا وطقس غائم جزئيا.

طقس السواحل الشمالية الغربية

- طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.

- شبورة مائية كثيفة أحيانا وطقس غائم جزئيا.

طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

- طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.

- شبورة مائية كثيفة أحيانا وطقس غائم جزئيا.

طقس جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

- طقس حار نهارا معتدل ليلا.

- أجواء مشمسة.

طقس شمال الصعيد

- طقس حار نهارا معتدل ليلا.

- أجواء مشمسة.

طقس جنوب الصعيد

- طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.

- أجواء مشمسة.