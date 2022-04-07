اليوم.. قبول طلبات وظائف جديدة بالبحر الأحمر

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة بدء مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، من اليوم الخميس وحتى استيفاء العدد المطلوب، قبول طلبات 295 من راغبي العمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة على 31 مهنة برواتب مجزية في 30 منشأة، بالفنادق والقرى السياحية التابعة للمحافظة في الغردقة، ومرسى علم، والقصير.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

ومن جانبه أوضح سعيد عبدالراضي، مدير المديرية، أن الفرص المطلوبة تتمثل في 63 مشرف غرف، و56 عامل تجهيز وتحضير، و15 طباخا أول وثان، ورئيس قسم سخن، ومساعد رئيس قسم السخن، و23 مضيفا، و32 مساعد مضيف، و4 موظفين استقبال، و15 مراقب أمن، وموظفة علاقات نزلاء، واستيوارد، ونقاش براتب يصل لـ 5 آلاف جنيه.

وأضاف مدير المديرية أن المهن المطلوبة تشمل: مدير مطعم، ومساعد مدير مطعم، و2 رئيس مضيفين، و2 مساعد رئيس مضيفين، ومنقذ، و2 رئيس صف مطعم، و3 موظفات استقبال مطعم، وموظف قسم تدريب وتنمية، وفني معدات، و2 فني مكافحة آفات، و9 عمال زراعيين، و8 عمال مغسلة، وسباك، و3 كهربائيين، وصراف مطعم، وعامل كافتيريا، وفني لحام، و6 عمال سكن.

وقال عبدالراضي إن الراغبين في العمل بهذه المهن عليهم التقدم بطلباتهم بمقر المديرية شارع المصالح الحكومية، الدهار- الغردقة - البحر الأحمر.