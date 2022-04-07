برلماني يطالب بتقديم برامج تمويلية ميسرة للخريجين الجدد

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن تقديم برامج تمويلية ميسرة المدد والفوائد للخريجين الجدد، لتوجيههم نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال محسب، في اقتراحه، إن الدولة المصرية تبذل مجهودا كبيرا من أجل زيادة معدلات التوظيف وخفض معدلات البطالة، حتى وصلت النسبة إلى أدنى معدل لها في الربع الأول من 2022 بنسبة 7,4% من إجمالي قوة العمل مقابل 7,5% في الربع الأخير من 2021، بانخفاض قدره 0,1% عن الربع السابق وبارتفاع قدره 0,2% عن الربع المماثل من العام السابق.

وأوضح محسب أن نسبة البطالة لإجمالي الفئة العمرية من 20- 24 سنة تبلغ 31,7% وهي الفئة التي تضم في الأغلب الخريجين الجدد من المرحلة الجامعية، وهو ما يتطلب حلولا تساعدهم على الاندماج في المجتمع وتوفير فرص عمل مناسبة.

وتابع عضو مجلس النواب: الاستثمار هو الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي ومعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه أي مجتمع، الأمر الذي يتطلب توفير الأموال والموارد الأخرى وتوجيهها نحو الاستثمار في المشروعات المتنوعة بما في ذلك المشروعات التنموية الصغيرة والمتوسطة، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف الذي يؤدي إلى رفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي وتخفيض نسب البطالة وتحقيق الاكتفاء الذاتي وإنعاش الصادرات وصولا إلى رفاهية المجتمع.

وأكد محسب أن تمكين الشباب اقتصاديا يتطلب تبني أفكارهم ومشروعاتهم، وهو ما يعد خطوة جيدة لتغيير الثقافة المجتمعية التي تبحث عن الوظيفة بمجرد إنهاء الشهادة الجامعية، وبذلك يتحول الشباب نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في بناء اقتصاد الدولة المصرية.

وطالب محسب بضرورة تقديم برامج تمويلية ميسرة المدد والفوائد للخريجين الجدد، لتوجيههم نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في بناء الاقتصاد المصري، مقترحا أن تقدم جهة دراسات متكاملة للمشروعات في حال افتقد الخريج القدرة على تحديد وجهته وتقديم التدريب اللازم لهم لتأهيلهم لإدارة المشروع ودخول سوق العمل.​