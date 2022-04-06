انطلاق 4 قوافل دعوية مشتركة من الأزهر والأوقاف إلى 4 محافظات الجمعة القادم

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تنطلق أربعة قوافل دعوية مشتركة من علماء الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف إلى 4 محافظات (القاهرة- شمال سيناء- أسوان- البحيرة)، يوم الجمعة القادم 7 رمضان الموافق 8 أبريل الجاري، برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وقالت وزارة الأوقاف - في بيان اليوم الأربعاء- إن القوافل تأتي في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر واهتمام كل من الأزهر الشريف وزارة الأوقاف بكافة المناطق والمدن على مستوى الجمهورية، وفق المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف لمحاربة الفكر المتطرف وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية، وتنمية روح الانتماء الوطني والجوانب الإيمانية والأخلاقية في الصيام، والتي دعا إليها ديننا الحنيف.

وتستهدف القوافل رفع وعي الأئمة والوعاظ بأهم المشكلات المجتمعية، وتدريبهم على المشاركة في صياغة حلول لتلك المشكلات وتقديمها للمجتمع بشكل يسهل فهمه والتعامل معه، وتأتي القافلة في إطار دور الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف في نشر الفكر الديني الوسطى المستنير، ومجابهة الأفكار المتطرفة، والعمل على دحضها بالمناقشة والحوار بين علماء الأزهر والمواطنين على أرض الواقع.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن القافلة تضم (عشرة) علماء: خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع "الجوانب الإيمانية والأخلاقية في الصيام".​