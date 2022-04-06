بعد رصد إصابات بالسالمونيلا بأوروبا.."حماية المستهلك: التحفظ على كميات من شيكولاتة كيندر
كتب - محمد سامي:
قال أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه فى ضوء استدعاء شركة فيريرو لبعض منتجات شيكولاتة كندر بسبب ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام العالمية، بعد تسجيل عدد من الإصابات بمرض السالمونيلا في أوروبا تصل إلى ٦٣ حالة تسمم فى بريطانيا، قامت الإدارات المعنية بضبط ورقابة الأسواق بشن حملات كإجراء وقائى لجمع عينات من الشيكولاته المذكورة لفحصها والتأكد من خلوها من مرض السالمونيلا.
وقال رئيس الجهاز، في بيان له، إنه بالرغم من عدم وجود أي دلائل أو بلاغات على أن مصر استوردت أي تشغيلة إنتاج من التشغيلات المشكوك فى تسببها في الإصابة بمرض السالمونيلا، إلا أن هذا الإجراء يهدف إلى التأكد من سلامة المنتجات على الصحة وخلوها من أي مكونات قد تضر بصحة وسلامة المواطنين.
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