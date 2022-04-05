وزير الكهرباء يبحث مع عضو "سيمنز" تنفيذ مركز التحكم القومي بالعاصمة الإدارية

كتب- محمد صلاح:

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ماتيس ربيليوس، عضو مجلس إدارة شركة "سيمنز" العالمية، في حضور عدد من قيادات القطاع.

وأكد وزير الكهرباء، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن هذا اللقاء يعكس حرص الوزارة على تعزيز سبل التعاون خلال الفترة المقبلة والاستفادة من الخبرات المتطورة لشركة "سيمنز" في مجال الطاقات المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة.

وتناول اللقاء بحث تطوير الأعمال وجودتها بمشروع إنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة بالشبكة القومية الموحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يتم إنشاؤه على أحدث التكنولوجيات العالمية؛ حيث اطلع شاكر على سير تنفيذ الأعمال مقارنة بالجدول الزمني المخطط.

وأشاد الوزير بالتعاون المثمر مع شركة "سيمنز" العالمية، في عدد من المشروعات وأهمية ذلك لمواكبة خطة الحكومة والتي تعتمد على التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية باستخدام التكنولوجيا الحديثة ونظم المعلومات لتحسين كفاءة المنظومة الكهربية؛ مما يتطلب تطوير مركز التحكم والمراقبة للشبكة القومية الكهربية على مستوى الجمهورية ذات الجهود الفائقة 500 ك.ف و220 ك.ف و132 ك.ف؛ لتعزيز وتأمين إمدادات الطاقة الكهربية المطلوبة للتوسعات التنموية على مستوى الجمهورية وكذلك الربط الدولي مع الدول المجاورة.

وأشاد ماتيس ريبليوس عضو مجلس إدارة شركة "سيمنز"، بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبیرة في المجالات كافة، مؤكدًا رغبته في زيادة حجم التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مختلف المجالات وبصفة خاصة في مجال زيادة مساهمة الطاقات المتجددة وتعظيم الاستفادة منها مع تقديم كل الإمكانات والخبرات الألمانية في مجال التحول الرقمي ومراكز التحكم الحديثة والشبكات الذكية.

جدير بالذكر أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى جمهورية مصر العربية ذات جهد 500 ك.ف و220 ك.ف و132 ك.ف، بإجمالي عدد 228 محطة منها عدد 72 محطة إنتاج طاقة كهربية من مصادر مختلفة بقدرة إجمالية 59,5 جيجاوات للحفاظ على استقرار وتوزيع الطاقة الكهربية على الشبكة الموحدة بالشكل المناسب والآمن طبقًا للمواصفات القياسية العالمية، وكذلك تشغيل ومراقبة وحدات إنتاج الطاقة الكهربية بجميع محطات الإنتاج المختلفة بمحطات طاقة الرياح ومحطات الطاقة الشمسية والمحطات المائية والمحطات البخارية وضمان التشغيل الأمن والاقتصادي لجميع الوحدات .

وتتضمن أيضًا مراقبة تبادل الطاقة الكهربية مع دول الجوار: الأردن- ليبيا-السودان وكذلك عمل الدراسات اللازمة للشبكة الكهربية لمواجهة تطورات الأحمال وتطوير جودة التغذية ومراقبة مستويات القصر الكهربي للشبكة ومدى تحملها مع مراقبة ودراسة تأثير الربط الكهربي الحالي والمستقبلي لمحطات الرياح ومحطات الطاقة الشمسية على أداء الشبكة الكهربية وضمان استقرار الشبكة .

وتم أيضًا تبادل المعلومات الخاصة بالشبكات الكهربية مع عدد سبعة مراكز تحكم إقليمية بجميع المحافظات ومركز التحكم الإقليمي ببنبان لإدارة الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بجنوب الصعيد للوصول إلى أعلى جودة لتقديم خدمة التغذية الكهربية على مستوى الجمهورية .

ويتضمن أيضًا المشروع إنشاء مبنى مركز التحكم القومي في الطاقة الكهربية بالعاصمة الإدارية الجديدة بجميع مستلزماته وربطه بشبكة الألياف الضوئية القائمة، وتوريد وتركيب أنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية SCADA وكذلك برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية EMS تتبع أحدث أساليب التكنولوجيا ، بالإضافة إلى توريد وتركيب أجهزة اتصالات تعمل بأحدث تقنية لتطوير منظومة الاتصالات القائمة وربطها بالمركز التحكم القومي بالعاصمة الإدارية، وتحديث بعض وحدات نقل المعلومات الطرفية بالمحطات المختلفة .

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 840 مليون جنيه مصري، وهذه التكلفة تغطي إنشاء المشروع بالكامل وإجراء جميع الاختبارات اللازمة علاوة على تدريب القائمين على المشروع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والاطلاع على أحدث التكنولوجيا العالمية في مجال مراكز التحكمات للشبكات الكهربية وكذلك الدعم الفني خلال فترة الضمان .