لم أفشل مع المنتخب والمصالح وراء رحيلي.. أبرز تصريحات حسام البدري في "العرافة"

كتب- يوسف عفيفي:

ظهر الكابتن حسام البدري، المدير الفني السابق أمس، ضيفًا في برنامج "العرافة" مع الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور، وتحدث عن عدد من الأمور المهمة وعن المنتخب المصري، خصوصًا بعد إخفاقه في التأهل لمونديال كأس العالم 2022.

ويستعرض "مصراوي" أبرز تصريحات حسام البدري على النحو التالي:

- اتهامي بإخفاق المنتخب الوطني في الوصول لكأس العالم غير صحيح.

- بنبعد عن الحقيقة ونودي سوء التوفيق اللي حصل لحتة تانية علشان الناس ما تعرفش الأسباب إيه.. تاني هنعمل كده.. تاني هنفكر بالشكل ده.

- بدل ما نقعد نبحث في أخطائنا ونشوف المختصين ويتكلموا ويكون في قرارات لصالح مصر والكرة تاني عايزين بعض الناس اللي مش مسؤولين يقولوا حسام البدري السبب.

- علاقتي باتحاد الكرة مميزة ولو طُلب مني رأيي هقول كل حاجة.. عمري ما هبخل على منتخب مصر بأي حاجة.

- شوفوا الأسباب الحقيقية وراء إخفاق المنتخب من الوصول لكأس العالم والأسباب اللي ممكن تؤدي إلى تقدم الكرة.

- اللي بيتكلموا على التصنيف.. غانا كانت تصنيف ثاني واتأهلت، وكذلك الكاميرون تأهلت على حساب الجزائر.

- أنا مستعد أشارك برأيي وبالسلبيات الموجودة علشان متتكررش تاني.. أنا هخدم بس وأقول آرائي.. لكن لحد دلوقتي ما اتقالش نقعد مع فنيين وكدة.

- الشرط الجزائي الخاص لتدريب للمنتخب هو عندما يتم إقالتي من قبل اتحاد الكرة، أحصل على شهرين وإذا قررت أن أرحل أدفع شهرين.

- قرأت المسودة وقمت بالإمضاء بحسن نية، وكان مكتوب إن أدفع شهرين، هل شوفنا ده موجود في أي شرط جزائي؟.

- كان في 3 نسخ، نسخة معاهم ونسخة معايا، والنسخة التي معايا مكتوب فيها أنه إذا قرروا إقالتي أن أقوم بدفع شهرين.

- لم أتعامل مع فينجادا وقابلته مرتين والحديث يسرد ما يريد فعله، ووقتها لم أكن متفرغاً لهذا الكلام، واسألوا أحمد مجاهد لماذا كان يحصل على أموال.

- لم أشغل بالي بأن في مدير فني أجنبي قادم لاتحاد الكرة، لأن فينجادا له عمله وأنا لدي عملي وكنت مضغوط.

- كان دوري في الخطة التي وضعها فينجادا هو وضع تصور لجداول الدوري وفي نفس الوقت كيفية إعداد المنتخب.

- لم أفشل مع منتخب مصر.. والمصالح والتدخلات وراء رحيلي عن قيادة المنتخب.

- كنت أول المجموعة ومتأهل لبطولة الأمم الأفريقية، وتمت إقالتي بسبب أهدافهم الخاصة.

- أرفض كلمة فشلت لأنني حققت أهدافي وكنت في طريقي للتأهل لكأس العالم وكان هناك أشخاص خايفين أن أحقق هذا الإنجاز.

- مجاملتي للاعبي الأهلي كلام غير صحيح، حسام البدري وجهازه تعرض للظلم بشكل كبير.

- طلبت من اتحاد الكرة تأجيل الدوري وتعديل الجدول بشكل يخدم منتخب مصر ومفيش حد سمعني.

- جدول الدوري كان يتم وضعه بشكل عشوائي والتجمعات كانت قبل المعسكر بـ 48 ساعة أو 72 ساعة وده خلي مفيش انسجام بين اللاعبين في المعسكر.

- جدول الدوري كان يضع بأسلوب لا يخدم المنتخب وكل 3 أيام كانت تقام مباراة.

- لم أقدم تنازلات ولم أجد مساندة ورغم ذلك كنت سأحقق النجاح، وكنت سأحقق الفوز على ليبيا واتصدر المجموعة لكن تم اتخاذ قرار رحيلي عن منتخب مصر.

- لم أجد مساندة في المنتخب وتعرضت لحرب ممنهجة، ووقارنوا راتبي مع ما يتقاضاه اللاعبين.

- ما تردد عن راتبي أثناء تدريبي لمنتخب مصر جاء ضمن حرب ممنهجة تعرضت لها، وماذا يعني إنني أتقاضى 600 ألف جنيه في الشهر؟

- هددت بالاستقالة من منتخب مصر في وقت سابق لرحيلي بسبب رغبة اتحاد الكرة بوضع مباراة لكأس مصر قبل انطلاق المعسكر بـ72 ساعة.

- هل يليق بمدرب منتخب مصر أن يتقاضى 6 مليون جنيه في السنة؟

- أنظروا إلى ما يتقاضاه اللاعبين في أندية القمة وراتب كيروش.

- وافقت على الراتب من أجل المنتخب بنفس الراتب الذي كنت أتقاضاه مع الأهلي في 2018.

- الحديث عن راتبي جاء من أجل حسابات خاصة مع البعض وليس من أجل توضيح الحقائق للرأي العام.

- لست سببًا في اعتزال عماد متعب.. وعماد يمكن وضّح ده بعد كده.. وعماد من المقربين ليّ وبحبهم على المستوى الشخصي.

- عماد لاعب كبير جدا ومصر محتاجة حاليا لاعب مثله.