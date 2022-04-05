إنفوجراف وفيديو.. "الزراعة في كل مصر-35" يكشف أنشطة المديريات والطب البيطري خلال أسبوع

كتب- مصراوي:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، اليوم الثلاثاء، العدد رقم ٣٥ من إصدار: "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٢٩ مارس حتى ٤ أبريل الجاري.

وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، خلال هذا الأسبوع، حملات مكبرة على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 2 طن و286 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذبح خارج المجازر الحكومية، كما تم الانتهاء من تحصين 27 ألف و749 رأس ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع، و11 ألفًا و93 رأسًا ضد أمراض الجلد العقدي وجدري الأغنام والطاعون، كما تم تنفيذ 14 ندوة إرشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة ومرض السعار.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية المرور على زراعات القطن بناحية قها، وتم عقد ندوة إرشادية حول الإنتاج الحيواني بمركز طوخ.

وشاركت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، في اجتماع موسع لمناقشة الضوابط وآليات تيسير عملية توريد الأقماح المحلية من المزارعين برئاسة محافظ المنوفية، وتم إزالة عدد (15) حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية، وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، 22 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم، حيث تم ضبط 9 أطنان و834 كجم لحوم ذبح خارج المجازر ولحوم ومصنعاتها ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم المرور على (13) معرضاً من معارض أهلاً رمضان لضمان كفاءة المعروض فيها من اللحوم، وتم الانتهاء من تحصين أكثر من 107 آلاف جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتحصين أكثر من 1300 جرعة ضد مرضى التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام والتسمم الدموي، كما تم أيضًا تنظيم 48 ندوة إرشادية و82 لقاء إرشادياً للتوعية بالمشروعات القومية الزراعية الكبرى.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة إزالة 6 حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمركزي إيتاي البارود ووادي النطرون.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، استمرار حملاتها للتصدي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتم عقد المؤتمر الخاص بالاستعدادات الخاصة بتوريد محصول القمح.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، اجتماعاً مع مديري الجمعيات ومديري الإدارات وجميع العاملين بالقطاع الزراعي ببورسعيد، لبحث استعدادات توريد محصول القمح.

وشاركت المديرية في اجتماع موسع مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، حضره رؤساء الأحياء ومدير مديرية التموين ومدير هيئة سلامة الغذاء ومديرو المطاحن؛ للاستعداد لموسم توريد القمح.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، متابعة استعدادات موسم توريد محصول القمح، بنواحي المحافظة، بالتنسيق مع مديرية التموين، وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم مؤتمرًا، لمناقشة الاستعدادات النهائية لموسم توريد محصول القمح من المزارعين، كما تم تنظيم يوم حصاد محصول بنجر السكر، وكثفت المديرية حملاتها للتصدي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية.

واحتفلت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء ببدء موسم حصاد القمح بمدينة الطور، كما تم انطلاق اللجنة الخاصة بأعمال الرش الوقائي لحشرة النمل الأبيض بمدينة شرم الشيخ.

ووجهت المديرية قافلة زراعية لمدينة نويبع، تم خلالها المرور على بعض المزارع، وتقديم الخدمات الإرشادية والزراعية اللازمة، كما تم بحث الاستعدادات الخاصة بموسم توريد القمح، بينما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اجتماعاً تنسيقياً مشتركًا مع الجهات المختصة؛ التموين وشؤون التعاون والبنك الزراعي والجمعية المركزية، استعدادًا لموسم حصاد وتوريد القمح.