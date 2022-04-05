​خبير موارد مائية: مخزون سد النهضة انخفض مليار متر مكعب في 3 أسابيع

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا، إن مخزون سد النهضة انخفض بمقدار مليار متر مكعب واحد خلال 3 أسابيع ماضية، مضيفًا أنه أصبح 7 مليارات متر مكعب فقط، كما هو واضح من الأقمار الصناعية اليوم 4 أبريل 2022.

وأضاف شراقي، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، اليوم الاثنين، أن توقف التوربين الذي تم تشغيله 20 فبراير الماضي للمرة الثانية على التوالي خلال خمسة أيام، وانتظام تصريف المياه من خلال إحدى فتحتي التصريف بحوالي 30 مليون متر مكعب يوميًا من خلال بحيرة تانا وبعض الروافد الجانبية في حوض النيل الأزرق.

ولفت إلى رفع الممر الأوسط (255 م) والجانبين (835 م) يحتاج حوالي 65 ألف متر مكعب خرسانة لكل متر ارتفاع، وأنه باقي من الزمن على بداية موسم الأمطار أقل من ثلاثة أشهر، متسائلًا: "هل تستطيع إثيوبيا رفع 20 مترًا (1,3 مليون متر مكعب) خلال المدة المتبقية للوصول الى إجمالي تخزين 18.5 مليار م3؟".

وذكر أن إثيوبيا وضعت العام الماضي أقل من 15 ألف متر مكعب خرسانة خلال 3 أشهر، ليشكل حوالي 1.2% من المطلوب هذا العام.