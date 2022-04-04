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برلماني: اجتماع الرئيس السيسي لمتابعة توافر السلع الاستراتيجية برسالة طمأنة للمواطنين

11:28 م الإثنين 04 أبريل 2022
برلماني: اجتماع الرئيس السيسي لمتابعة توافر السلع الاستراتيجية برسالة طمأنة للمواطنين

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- نشأت علي:

أكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، يؤكد حرصه على متابعة توافر السلع الاستراتيجية الغذائية في الأسواق على مستوى الجمهورية.

وقال فرج، في بيان له إن الاجتماع تناول استعراض المخزون الاستراتيجي لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، خاصة القمح، والأرز، والسكر، والزيت، واللحوم والدواجن والأسماك، في إطار خطة الدولة لتأمين المخزون الاستراتيجي لمدة 6 أشهر، مؤكدًا أن الاجتماع بعث برسائل طمأنة للمواطنين تجاه الشهور القادمة، وأنه لا صحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختفاء عدد من السلع. ​

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