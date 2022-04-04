تبدأ غدا.. الأرصاد تعلن تفاصيل الموجة الحارة وحالة الجو في القاهرة لـ3 أيام

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد أجواء ربيعية مستقرة على كافة أنحاء الجمهورية، حيث يوجد انخفاض طفيف في درجات الحرارة، كما تزداد فترات سطوع أشعة الشمس.

وأوضحت لمصراوي، اليوم الاثنين أن الطقس نهارا يكون مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد، ومع دخول فترات الليل درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ ويكون مائل للبرودة.

وأضافت غانم، أنه بداية من الغد الثلاثاء يوجد موجه حارة لمدة 3 أيام، حيث ترتفع الحرارة بشكل ملحوظ على كافة مناطق الجمهورية، حيث تصل الحرارة على القاهرة بين 38 و39 درجة مئوية، أى أن الأجواء ستكون شديدة الحرارة على كافة مناطق الجمهورية.

وتابعت: "أن هناك فرق كبير بين درجات الحرارة العظمى والصغرى تصل إلى 15 درجة مئوية".

ونصحت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بالاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية خلال فترات الليل، والتخفيف منها خلال فترة النهار، لافتة إلى وجود نشاط بالرياح اليوم على أغلب مناطق الجمهورية، مما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.​